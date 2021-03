Lucas Veríssimo: «Só quero ajudar e se Deus quiser ser campeão»

Lucas Veríssimo foi titular na vitória do Benfica sobre o Estoril, por 2-0, que confirmou o apuramento para a final da Taça de Portugal. O central destacou a justiça do triunfo mas sublinhou que o mesmo podia ter sido mais expressivo.





"Demo-nos bem com o adversário, tivemos um comportamento muito bom, soubemos pressioná-los e fomos felizes. Fizemos um grande jogo e merecemos a vitória e o apuramento. Criámos bastante, faltou 'caprichar' um pouco no último terço e podíamos ter feito mais golos. Podíamos ter feito mais e que sirva de lição para os próximos jogos", começou por dizer à Sport TV."Queríamos chegar a todas as competições mas o futebol é assim, só uma equipa é que se classifica. Infelizmente não foi a nossa, fizemos tudo por isso. Mas agora temos a Taça de Portugal, o campeonato está um pouco distante mas vamos focar-nos nas duas competições que é o que nos resta", acrescentou o central"Não me sinto titular, vim para me 'agregar' com o grupo. Foi o que disse no início. Ainda temos dois objetivos que nos restam, só quero ajudar os meus companheiros e se Deus quiser ser campeão", finalizou Lucas Veríssimo.