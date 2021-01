Lucas Veríssimo tem "cabeça focada" no Santos: «Fora de campo os empresários resolvem»

Lucas Veríssimo, que esta noite foi titular e saiu lesionado no empate (0-0) do Santos frente ao Boca Juniors, na Argentina, para a Libertadores, garante estar concentrado em ajudar o clube brasileiro e para já não pensa no Benfica.





"Benfica? Não queria falar sobre isso. O que se passa fora do campo, os empresários resolvem. A minha cabeça está aqui, totalmente focada no Santos e na meia-final [da Libertadores]. Para se Deus quiser sairmos com qualificação", afirmou o jogador, de 25 anos, no final do encontro no La Bombonera.