Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Lucas Veríssimo volta para agarrar lugar no 'onze' do Benfica Reforço vai ser titular contra Arsenal e Rio Ave. Primeiro, em esquema de três centrais; depois, no lugar de Otamendi





METER A SEGUNDA. Brasileiro fará o seu 2.º jogo pelas águias amanhã

• Foto: EPA