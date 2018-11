"Lucidez" e "racionalidade": a receita de Rui Vitória para bater o Ajax e a crise

Rui Vitória retirou carga dramática ao encontro de quarta-feira entre o Benfica e o Ajax, na Luz, decisivo para a continuidade dos encarnados na Liga dos Campeões e, simultaneamente, muito importante para o futuro do treinador nas águias. Na conferência de antevisão à partida, o técnico disse que conversou com jogadores mas também com Luís Filipe Vieira e restante staff, algo que considerou normal."O jogo de Amesterdão mostrou um Ajax de qualidade mas também mostrou um Benfica que se bateu de igual. Depois foi um pequeno pormenor a fazer a diferença no resultado. Jogo de Amesterdão é mais um que vivemos. Amanhã é fundamental olhar para os atributos do Ajax e saber que vamos encontrar uma equipa de qualidade. Temos de ser concentrados e rigorosos para vencer. Os índices de concentração e eficácia amanhã farão a diferença.""Sobre os adeptos, em relação a amanhã digo que é fundamental o apoio que tem de ser dado. Mais do que o Rui Vitória ou um jogador, importante é a equipa ter a máxima confiança e tranquilidade para trabalhar. É importante que os adversários sintam o peso do Benfica. Refletimos, trabalhámos com qualidade e sinto o que os jogadores sentem. Temos a noção do momento e da importância do jogo. Para passar estes momentos é enfrentá-los, com coragem. Sinto uma equipa com convicção e estou muito otimista naquilo que é a reação da minha equipa.""O importante agora é o Benfica. Mais do que questões particulares do Vitória ou do presidente, é ter a noção que é um jogo importante. Nunca perder a lucidez e capacidade de perceber o contexto em que estamos. As fases acontecem, assim como momentos menos bons. Nos últimos anos também aconteceu e é preciso termos esta racionalidade. Olho para a qualidade do trabalho, as reações e conversas no grupo, e só tenho um pensamento: ganhar amanhã. Pensar em algo que não se controla não vale a pena."Não vou dizer em concreto. Krovinovic vai estar convocado mas vamos ter mais gente chamada. Mais do que um duplo pivô no meio-campo, importa os níveis de concentração.""Reúno com o presidente todas as semanas, mais do que uma vez por semana, reúno com o diretor-geral e com o diretor de comunicação todos os dias. Reunimos e conversámos como sempre. Não estou a querer dizer que é mais do que fazemos normalmente. Não há nada melhor para enfrentar os problemas do que enfrentá-los. Não sou pessoa de estar com fatalismos no corpo. Acreditamos no nosso trabalho e na nossa capacidade de vencer. Mal seria se não conversássemos.""Não olho para essas questões de forma isolada. Se às vezes não se joga com o onze habitual por poupanças... Pode ver-se da forma que se quiser. Ajax joga quase sempre com os mesmos. Não digo que estão bem ou não, apenas que temos indicadores que quem está fora não tem. E não digo que estamos sempre certos. A minha equipa tem ultrapassado dificuldades grandes, objetivos que foram importantes na altura. Há 15 dias estávamos na primeira posição e agora estamos num momento menos positivo, mas isso tem de ser analisado com racionalidade. Se calhar não pensavam que esta equipa estaria na fase de grupos da Liga dos Campeões. Só se resolve olhos nos olhos. Senti esta fase em momentos anteriores. Pensar em todas as possibilidades em ganhar amanhã. A competição não é um drama, mas sim uma responsabilidade. Se for um drama, estamos no caminho errado.""Até ao clássico tínhamos uma fase muito positiva. A de agora é uma fase que acontece em todas as equipas. Acreditamos que seja um período. Pode haver várias razões, como houve para o sucesso anteriormente. Sentimos a união, que tem de ser ainda mais vincada, e depois a lucidez para entender o momento."