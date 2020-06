Luís Bernardo: «Afinal quem é o vicário de quem entre Rui Moreira e Pinto da Costa?»

Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, lança duras críticas à relação entre o futebol e a política, tendo em conta a lista apresentada por Pinto da Costa às eleições do FC Porto que, por exemplo, tem Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto.





"Já não bastava o nível de promiscuidade política, sem paralelo, evidente nas listas de Pinto da Costa com um desfile de atuais e ex-políticos, ficámos agora a saber que o designado sucessor para presidente do FCP e atual presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, é notícia porque já reuniu com colegas autarcas para discutir assuntos relacionados com a construção da prometida futura academia do FCP", escreveu no site oficial das águias.Mas, Luís Bernardo foi mais longe e aproveitou para relembrar as acusações feitas pelo FC Porto na polémica dos 'vouchers'. "Assim se expõe toda a hipocrisia de todos aqueles que rasgaram as vestes e tanto se indignaram com a banal oferta de dois bilhetes para um jogo a um responsável político, e que agora em situação de caos financeiro demonstram que afinal vale tudo, desde financiamentos públicos para o Porto Canal, passando por uma lista para o Conselho Superior manifestamente incompatível com a necessária transparência e salvaguarda do interesse geral", pode ler-se.Tendo estas declarações por base, o diretor de comunicação do Benfica deixa uma questão no final do seu texto: "Afinal quem é o vicário de quem entre Rui Moreira e Pinto da Costa?"