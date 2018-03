O diretor de comunicação do Benfica, Luís Bernardo, acumula agora funções como coordenador do gabinete de crise criado na Luz e que entrou em ação na última segunda-feira.

Tal como o nosso jornal adiantou, trata-se de um reforço das áreas jurídicas e de comunicação, que agora funcionam em mais oleada articulação. No dia-a-dia, o gabinete reporta à liderança do emblema da Luz – falamos do presidente Luís Filipe Vieira, mas neste quadro entra também o administrador-executivo da SAD, Domingos Soares de Oliveira –, mas há um elemento de referência para fazer esta ponte: o dito Luís Bernardo.

Continuar a ler