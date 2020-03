Luís Bernardo: «Ciclo de jogos tem sido terrível»

Luís Bernardo, diretor de comunicação das águias, comentou o atual momento da equipa de futebol profissional e mostrou-se desapontado. "Não podemos meter a cabeça debaixo da areia. Este ciclo de jogos tem sido terrível do ponto de vista dos pontos e do ponto de vista exibicional. Mas acredito, como todos os benfiquistas, que aquele grupo de trabalho, pela qualidade e união que existe saberão dar uma resposta. O título está em aberto. Cada jornada será uma final", atirou o responsável benfiquista, salientando que este é um momento de "grande exigência".





"Temos a noção clara que estamos a passar um momento muito difícil do ponto de vista exibicional, tal como do ponto de vista dos resultados. Agora, é nestes momentos que temos que encarar de frente os problemas e assumir os próprios erros. Encarar o futuro com confiança. Temos confiança nesta equipa de trabalho, trereinadores, jogadores, que no passado já deram provas da capacidade de superação e de dar resposta positiva. É bom não esquecer que também foi este grupo que atingiu resultados históricos. E nada é apagado de um dia para o outro", sublinhou Luís Bernardo, em declarações à BTV.