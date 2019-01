Luís Bernardo: «Não houve convites a Paulo Fonseca nem a Jorge Jesus»

Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, afirmou à CMTV que o processo da contratação do novo treinador das águias só terá início na segunda-feira e negou que já tenham existido contactos com Paulo Fonseca e Jorge Jesus."O processo de contratação do novo treinador inicia-se na segunda-feira e será da exclusiva competência de Luís Filipe Vieira. Nunca houve qualquer convite feito a Paulo Fonseca, como também nunca houve qualquer convite feito para um hipotético regresso de Jorge Jesus", frisou o responsável encarnado.Luís Bernardo confirmou que o acordo com Rui Vitória "já esta praticamente concluído" e que "os termos brevemente serão tornados públicos", explicando ainda que "o Benfica mantém a intenção" de pagar os salários ao até agora treinador até ao final do contrato que tinha na Luz.Questionado sobre se a saída de Vitória coloca em causa a decisão de Vieira de segurar o treinador há um mês, o diretor da comunicação das águias respondeu assim: "Temos de ser realistas, há momentos em que a melhor solução é a mudança. Hoje houve uma reflexão conjunta feita por Rui Vitória e pelo próprio presidente. Não podemos encontrar soluções de futuro agarrados a perspetivas que tivemos há um mês. Há que reconhecer o trabalho meritório de Rui Vitória. Foi uma decisão difícil. Vamos agora ter o fim de semana para refletir. Treinador logo na segunda-feira? Não, não é um processo com timings definidos. Será uma escolha que seja compatível com o projeto e os objetivos do Benfica. Esta época ainda há muito a conquistar, a maior parte dos objetivos está completamente em aberto."Por fim, Luís Bernardo voltou a referir que Paulo Fonseca está descartado, mas não quis alongar-se sobre Jesus: "O segredo é necessário nestes processos. Muito dificilmente Paulo Fonseca seria solução e portanto está fora de hipótese. Há nomes em equação. Jesus? Não entro por aí. Foi dito que Paulo Fonseca recusou. Em relação aos outros nomes, seria completamente prematuro estar a avançar ou a fechar portas a quem quer que seja".