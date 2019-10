Luís Campos: «O Benfica tem uma metodologia excecional»

Luís Campos, diretor desportivo do Lille, foi um dos entrevistados pelo 'L'Equipe' numa extensa reportagem que o diário francês realizou sobre o projeto do Benfica em torno do Benfica Futebol Campus."O Benfica tem uma metodologia excecional. O jogador que estão a tentar treinar é muito completo. Em Portugal, um jogo é preparado para ser mais completo e amadurecer taticamente mais cedo do que em França, por exemplo", referiu Luís Campos, vincando o impacto que o centro de formação encarnado no Seixal traz para o desenvolvimento dos jogadores. E ainda deixou um alerta. "Se um pequeno país de 10 milhões de pessoas como Portugal treina bons jovens o tempo todo, é porque algo está a acontecer".Com o título "Seixal, a casa da felicidade", a reportagem traça o retrato de como o centro de formação tem crescido nos últimos anos, das condições que os jogadores têm à sua disposição e de como a estrutura pretende que o Seixal seja cada vez mais uma aposta real no presente e futuro do clube. Conta ainda com uma entrevista a Bruno Lage, treinador do Benfica.