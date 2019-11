Luís Castro é o novo treinador dos sub-23 do Benfica, anunciou o clube da Luz. O técnico que teve a primeira experiência no estrangeiro nos gregos do Panetolikos sucede a Jorge Maciel que rumou ao Lille.





O novo homem forte das águias na Liga Revelação é português, tem 39 anos, é licenciado em Educação Física pelo Instituto Politécnico de Bragança e possui o Nível 4 UEFA Pro desde 2016.Luís Castro começou a carreira em 2005 ao serviço dos juniores do Moreirense. No escalão sénior, o treinador que passou seis temporadas no V. Guimarães orientou a equipa vimaranense sub-23 em 2018/19.