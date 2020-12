Luís Castro treina alvo do Benfica: «Pode jogar em qualquer equipa do mundo»

O Benfica está em conversações com Viktor Kovalenko, médio de 24 anos que termina contrato com o Shakhtar Donetsk no final desta época. Record sabe que os encarnados só apontam mesmo à integração do internacional ucraniano na próxima época, evitando assim ter ainda de chegar a acordo com o referido Shakhtar, treinado por Luís Castro que só dirige elogios ao seu jogador.





"Ele é fantástico. A mesma intensidade com que ataca é a mesma com que defende. Joga na posição a 6, a 8 ou a 10, em vários sistemas; é um jogador muito inteligente. Gosto muito dele. Pode jogar em qualquer equipa do mundo e em qualque estádio", afirmou à Antena 1.O Benfica não é o único clube na corrida pelo camisa 20 do Shakhtar e ainda nos últimos dias a imprensa italiana fez eco da proximidade do acordo com a Atalanta