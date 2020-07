Luís Filipe Vieira viaja este domingo para o Brasil para ir buscar Jorge Jesus. A ida do presidente do Benfica ao Rio de Janeiro era, de resto, um cenário que Record já tinha adiantado ontem e, agora, ficou definido o dia.





Recorde-se que as águias oficializaram ontem a contratação do treinador, em comunicado enviado à CMVM. Como o nosso jornal deu conta, a SAD vai pagar 29 milhões de euros no total das três temporadas de contrato de JJ, entre salário do técnico e adjuntos e ainda uma verba (2 M€) ao Flamengo para libertar o novo timoneiro da Luz.