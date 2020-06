Luís Filipe Vieira aceita pedido de demissão de Bruno Lage

Bruno Lage colocou o lugar à disposição após a derrota do Benfica com o Marítimo (2-0), tendo Luís Filipe Vieira aceitado este pedido, confirmou fonte oficial do Benfica a Record.





No entanto, amanhã não deverá ainda haver novo treinador nas águias, com a SAD ainda a refletir sobre o que irá fazer nas próximas horas.