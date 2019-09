Luís Filipe Vieira: «Acho que devo sair a meio de um mandato»

Luís Filipe Vieira abordou a sua saída do Benfica. O presidente dos encarnados não sabe quando será, mas não esconde que "há um timing para sair". Seja como for, vai recandidatar-se a um próximo mandato."Durante meses estava a caminhar para a hiperpneus e depois lembrava-me que já não trabalhava lá. Não sei o que vai acontecer no caso do Benfica. Há um timing para sair. Mas acho que devo sair a meio de um mandato, conheço-me e quando achar que devo parar, paro", frisou, em entrevista à TVI."Quero sair numa altura em que seja recordado e não julgado. No dia em que concluir o que prometi, não vou acrescentar mais nada. Do Benfica não deixarei de ser mas às vezes é penoso... este jogo não fui a Moreira de Cónegos porque o meu neto fazia anos. Este ano tive férias e a minha mulher não acreditava que as malas estavam feitas...", contou.