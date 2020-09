Luís Filipe Vieira acusado na Operação Lex: reações em direto

Luís Filipe Vieira é arguido na Operação Lex. O presidente do Benfica foi acusado de oferta indevida de vantagem e já há reações no universo benfiquista.





"Ele vai a julgamento, mas por enquanto não está condenado. Isto é um processo que já vem de trás. A situação que estava em causa era a recuperação mais rápida de uma verba que o Estado lhe devia, essa foi a razão por que eventualmente cometeu este crime. A ação não deixa de ser um crime porque procurou influenciar os magistrados no sentido de ser beneficiado, mas só em relação à rapidez para a restituição do valor que estava em causa."(...)"Não vejo que isto possa ser utilizado pelos outros candidatos às eleições do Benfica. É um assunto que se fala há muito tempo, há opinião pública formada sobre o assunto.""Trata-se de um processo do foro privado de Luís Filipe Vieira. Tendo em consideração as declarações do próprio no dia de ontem, os sócios do Sport Lisboa e Benfica devem ponderar a possibilidade de eleger um presidente que não cumprirá o mandato até ao final, com toda a instabilidade gerada para o clube."