Luís Filipe Vieira admite "lesão grave" de André Almeida e revela o que disse ao jogador

Depois de Jorge Jesus, também Luís Filipe Vieira admitiu um cenário de uma lesão grave para André Almeida.





"Infelizmente tudo leva a crer que tem uma lesão grave. No autocarro a despedir-me dele disse-lhe mais uma vez que ele é um lutador e que vai recuperar o mais depressa possível para voltar a camisola do Benfica. Uma palavra ao André, sabes bem, vais recuperar rapidamente. Um abraço para ti", referiu o presidente do clube da Luz.