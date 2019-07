Luís Filipe Vieira: «Ambição e exigência são cada vez maiores»

Um ano depois do previsto – em 2018, a presença do presidente acabou por ser adiada face a uma tempestade que impossibilitou o voo –, Luís Filipe Vieira fez ontem as delícias dos muitos adeptos presentes na Casa do Benfica em New Bedford (Massachusetts, EUA). O responsável máximo do emblema da Luz inaugurou a nova imagem do ‘braço armado’ e foi perante o entusiasmo dos emigrantes que reconheceu o desafio de corresponder a expectativas cada vez mais elevadas. "Os níveis de ambição e exigência são cada vez maiores. Mas sei que todos temos consciência disso e do que se espera do grande Benfica", atirou, arrancando aplausos.E confirmada a "reconquista", os encarnados já apontam todas as baterias ao 38º campeonato. Antes disso, o primeiro embate oficial já tem em disputa um troféu e Vieira sublinha que a Supertaça é para ganhar. Na Champions, a ideia também é fazer melhor do que na última época, em que a equipa acabou por cair para a Liga Europa. "Os objetivos são claros, revalidar o título e lutar pela conquista de todas as provas onde o nosso clube entre", insiste o responsável, fazendo questão de deixar novo rasgado elogio a Bruno Lage, numa altura em que a equipa se prepara para deixar os Estados Unidos da América e culminar a preparação do dérbi com o Sporting já no Seixal: "Amanhã [hoje] teremos mais um jogo [contra o AC Milan] da nossa equipa, tão brilhantemente orientada pelo também ele jovem técnico Bruno Lage, num estágio em que os sinais dados pela equipa nos dão a maior esperança e confiança para a nova época."Filipe Vieira não tem dúvidas de que "o Benfica vive um dos momentos mais felizes da sua história" e explica o porquê. "Recuperámos a hegemonia do futebol português, em que a recente reconquista levou ao quinto título de campeão nos últimos seis anos", rematou, voltando a motivar uma reação enérgica das largas dezenas de sócios ali presentes.O Benfica tem apostado forte no desenvolvimento da marca do clube nos Estados Unidos da América e, depois de já terem sido firmados vários protocolos com clubes locais, Luís Filipe Vieira anunciou a criação de várias escolas naquele país, de forma a criar bases para um futuro sólido. "O mercado norte-americano é uma prioridade para o Benfica. Um mercado emergente e em profundo crescimento no futebol e em que pretendemos expandir os nossos conhecimentos e méritos reconhecidos de termos uma das melhores, se não a melhor escola de formação de futebol mundial", atirou.O plano está estudado ao pormenor. "Queremos expandir esses conhecimentos e participar na abertura de diversas escolas de futebol aqui de uma forma estruturada, gradual e consistente e através de um plano de ação minuciosamente definido", revelou o responsável máximo da águia.Com o que chama de "hegemonia do futebol nacional" consolidada, Luís Filipe Vieira sublinhou ontem que agora o plano passará por uma aposta cada vez maior no... feminino. Na última época, por exemplo, o futebol alcançou a subida ao primeiro escalão e venceu a Taça de Portugal. A partir de 2019/20, a ideia é incrementar o investimento e fazê- lo acompanhar de mais títulos em todas as modalidades. "As nossas vitórias e a afirmação do projeto desportivo são transversais a todas as modalidades e, agora, estamos também focados nas equipas femininas", insistiu o presidente encarnado.A devolução do Estádio da Luz ao património do clube foi também recordada. "Este foi o ano em que, a nível patrimonial, devolvemos 100 por cento à posse do clube a titularidade do nosso estádio e da BTV, tal como tinha prometido a todos os benfiquistas", rematou.