Luís Filipe Vieira analisa propostas do movimento 'Benfica Bem Maior'

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, esclarece que está disposto a analisar as propostas do movimento ‘Benfica Bem Maior’, subscrito por sócios como Braz Frade (antigo vice-presidente), Armando Jorge Carneiro (ex-diretor-geral do Caixa Futebol Campus), António Figueiredo ou Eduardo Stock da Cunha.





"Todas as propostas que acrescentem valor são sempre bem vindas. Foi assim que crescemos e trouxemos o clube até onde ele está. Portanto, as propostas do movimento serão analisadas com detalhe na certeza de que todas aquelas que acrescentem valor serão acolhidas e incorporadas na ideia que tenho para os próximos quatro anos. Todos os que contribuem de forma séria e construtiva para o futuro do Benfica têm sempre a porta aberta", considerou o presidente dos encarnados, através da assessoria de campanha.O movimento apresentou recentemente o seu manifesto e está a "preparar uma equipa que no futuro mais próximo ou um pouco mais distante possa vir a liderar o Benfica e colocá-lo no topo da Europa na próxima década". No mesmo documento, são defendidos os princípios de transparência, liberdade individual, competência, diálogo e cooperação, independência e respeito.