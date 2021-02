Luís Filipe Vieira analisa temporada do Benfica

Luís Filipe Vieira vai dirigir-se aos benfiquistas no próximo domingo, através do canal de televisão do clube, a BTV. O presidente do Benfica, de 71 anos, tem sido ausência notada em alguns dos últimos encontros da equipa profissional, que já está arredada de vários objetivos.





Assim, o líder dos encarnados prepara-se para analisar a temporada cinzenta no futebol e encontrar explicações para a mesma após um investimento avultado em contratações. Isto no dia do 117º aniversário do clube da Luz.