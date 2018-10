Luís Filipe Vieira: «António Simões mentiu»

Inquéritos Ficou convencido com as explicações de Vieira? Sim, completamente

Confrontado com a recente polémica que surgiu à volta do 'estatuto' de maior referência viva do Benfica, Luís Filipe explicou que, no seu entender, há dois jogadores que pode identificar nessa situação, aproveitando a entrevista à TVI para reprovar a comportamento de António Simões."Por títulos, o José Augusto, o Cruz... Já percebi onde querem bater? É no Simões não é? Para mim a grande figura vai ser sempre o Eusébio e os outros. Quando fizemos o museu era para homenagerar todos os atletas. O único que tem um espaço só dele é o Eusébio e o único que tem uma estátua à porta é o Eusébio.""Quem me conhece sabe que nunca fiz censura no Benfica. Praticamente não vou à BTV. Quem vai lá não pode dizer que fiz censura. Não vou falar muito de António Simoes por respeito ao Benfica. Posso dizer apenas que ele mentiu. Quando quiser clarificar isto de vez tem de falar comigo. O Benfica respeita-o mas ele tem de respeitar o Benfica. Eusébio só há um e não admito a ninguém que diga 'eu sou o Benfica'. Que ninguém queira imitar o Eusébio. Tenho estado sempre perto de todos os antigos jogadores do Benfica, tenho apoiado todos. Mas quem, na realidade, não entendeu o seu lugar. Eusébio da Silva Ferreira não pode ser imitado e não recebo lições nem do Simões nem de nenhum atleta do Benfica. Se há alguém que os ajuda sou eu.""Nenhum clube em Portugal faz o que o Benfica faz pelos ex-jogadores. Não falo de nomes, mas o Simões não tem o direito de fazer publicamente o que fez, manchando até o nome de grandes profissionais. Eu é que digo sim ou não, mas foi provado que fui eu que liguei para ele porque sabia de conversas entre ele e o Malheiro. Se tem algum problema com o Benfica, resolva dentro do clube e não vá para a praça pública. Vejam a forma como tratou o Calado. Não há um comentador do Benfica que leve recados meus""Está enganado. Só há uma voz no Benfica e sou eu. Os comentadores falam o que querem falar. De certeza que o Luís Bernardo e o João Gabriel não fizeram isso. Do Benfica não receberam nada. Não há cartilha nenhuma. Vamos falar do Benfica, que há 15 anos não tinha dinheiro para as próprias pedras da calçada. Há uma aposta firme na formação e em termos financeiros fizemos uma recuperação extraordinária. Vamos ser a primeira SAD a recuperar a 100 por cento os capitais próprios. Não dependemos de nenhum banco e temos uma estrutura profissional. Há clubes de renome que querem aprender connosco e conhecer o nosso sucesso. O Benfica nunca deu uma cartilha a ninguém. Carlos Janela? Nem é empregado do Benfica. Não há nenhuma ligação."