Luís Filipe Vieira apela ao voto e salienta a obra feita

Apelo ao voto e exaltação da obra feita: Luís Filipe Vieira, que se recandidata a mais um mandato à frente do Benfica - o último, voltou a garantir -, passou esta segunda-feira por Lagos, Faro e Beja, participando em encontros com associados e adeptos. Em Faro foi confrontado com uma tarja em que estava escrito "Outubro Rua Vieira".





Em Lagos, num almoço realizado na Casa dos encarnados que inaugurou em 2012, Vieira elogiou o papel das casas "que sofreram uma verdadeira revolução ao longo dos últimos anos, assumindo um verdadeiro papel de braço armado".Vieira abordou "o trabalho realizado ao longo dos últimos 20 anos, primeiro com Manuel Vilarinho e os últimos 17 como presidente, e, entre erros e virtudes, é notório o que está feito e o crescimento registado".O líder encarnado assegurou que "não farei campanha contra ninguém, pois todos somos benfiquistas" e deixou farpas aos seus adversários: "A oposição anda a criticar que há falta de transparência e eu tive a humildade de pedir às outras listas para indicarem uma pessoa para o conselho fiscal, para verificarem todas as contas, tudo o que se gasta, mas até ao momento não apareceu ninguém. Só sabem criticar!"."Não contem comigo para fazer ruído ou participar em debates em que se fale do Benfica de forma negativa", adiantou Vieira. "O Benfica é um clube muito apetecível e por vezes as pessoas vão por caminhos que não deveriam ir", disse, antes de reforçar que "enfrentarei este mandato com a mesma determinação de sempre e com o foco na vertente desportiva".Em Faro, uma tarja com a inscrição "Outubro Rua Vieira". "Isso são trunfos para os nossos adversários. Se não gostam de mim chegam lá e votam contra", disse Vieira, adiantando que "isto até parece atitude de pessoas compradas e se quisesse fazia o mesmo com cartazes contra a oposição mas não faço nada disso, não quero. Respeitem o Benfica!"Perante cerca de meia centena de adeptos, Vieira prometeu "um Benfica credível, ganhador e determinado, seja no futebol seja nas modalidades" e referiu-se à escolha de Manuel Vilarinho para o Conselho Estratégico: "Começamos este projeto e vamos acabar juntos. É alguém que nos diz muito", referiu.O dia passado no sul do país terminou com um jantar em Beja, organizado pela casa do Benfica na capital do Baixo Alentejo.