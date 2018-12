Luís Filipe Vieira: «Aqui não existem intervenções da UEFA nem credores à porta»

Luís Filipe Vieira elogiou, no Jantar de Natal, a estratégia financeira levada a cabo pela sua direção. O presidente do Benfica recorda que o clube é apontado ao nível internacional como um exemplo."No setor financeiro a recuperação prometida foi efetuada. O Estádio da Luz, o Caixa Futebol Campus e todo os ativos são totalmente nossos, colocámos a nossa dívida bancária a níveis residuais gerindo o clube com total independência", garantiu.E continuou, com 'farpas' aos rivais: "Aqui não existe necessidade de intervenções da UEFA, pelo contrário, continuamos a ser apontados a nível internacional como exemplo de boa gestão e boas práticas. Aqui não existem credores à porta, continuamos sim com os melhores e mais prestigiantes parceiros e patrocinadores que fizeram questão de nos reiterar a sua confiança mantendo o apoio ao nosso clube."O líder dos encarnados frisou que tudo foi possível graças a uma profissionalização dos quadros do clube: "Para nós foi evidente a necessidade de apostar na profissionalização da gestão. Profissionalização com bons quadros e com uma permanente política de valorização de recursos num trabalho incansável que se deve ao empenho de todos e cada um de vós. A verdade é que os resultados estão aí para provar que essa foi e é a opção certa de futuro."