Luís Filipe Vieira: «Benfica é um clube maior do que Portugal»

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, que está em Cabo Verde, referiu esta sexta-feira que o clube é "maior do que Portugal", realçando a forma como os feitos dos encarnados são vividos além-fronteiras.





"Senti-me honrado e até emocionado pela forma como fomos recebidos na Praia. Nunca me deixa de impressionar a forma como vivem o Benfica. Esse carinho dá-nos força e responsabilidade para sermos melhores. Em nome do Benfica, quero demonstrar a nossa gratidão. O Benfica é clube global e em particular da lusofonia. Apesar da distância há história que nos aproxima. São impressionantes as imagens dos países lusófonos quando conquistamos um campeonato. Somos um clube do Mundo e, como dizem os nossos adeptos, maior que Portugal", referiu o presidente do Benfica no Palácio do Governo, onde as águias foram agraciadas com o 2.º grau de Medalha de Mérito pelo Governo de Cabo Verde, na pessoa do primeiro ministro Ulisses Correia e Silva."É uma honra como presidente receber esta distinção por um país irmão. É um justo reconhecimento para quem trabalha e faz do Benfica uma referência. Já lançámos algumas sementes em Cabo Verde, outras serão lançadas. Merecem o nosso envolvimento", concluiu Vieira.