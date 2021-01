Luís Filipe Vieira com sintomas ligeiros de Covid-19

Luís Filipe Vieira, infetado com Covid-19, apresenta sintomas ligeiros, apurou Record. O presidente do Benfica está a recuperar em casa e, de acordo com as nossas informações, sente-se bem e animado, na medida do possível.





O líder das águias está sob vigilância médica, até porque faz parte de grupo de risco, face à idade (71 anos), mas a sua situação não é nesta altura preocupante. Vieira está bem e, nas primeiras horas após ter testado positivo, esteve em contacto com elementos da estrutura, participando nas decisões.Nesta altura, há 26 casos ativos entre os encarnados, contando já Helton Leite, cujo teste positivo foi divulgado esta quinta-feira pelo Benfica.