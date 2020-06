Vieira condena 'vandalizações inqualificáveis' às casas de Lage e jogadores do Benfica

Luís Filipe Vieira condenou as "vandalizações inqualificáveis" às casas de Bruno Lage e três jogadores do Benfica (Rafa, Pizzi e Grimaldo). Numa declaração oficial ao site dos encarnados, o presidente acrescentou que "foi de imediato dado conhecimento às autoridades, a quem apelamos o máximo de rigor e exigência na identificação e punição exemplar dos responsáveis por estes atos delinquentes, conforme queixas já apresentadas."





Ataque ao autocarro do Benfica: veja as imagens do local do incidente