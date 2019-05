Luís Filipe Vieira: «Criámos toda uma filosofia no futebol»

Luís Filipe Vieira reiterou a estratégia correta do Benfica que está a ser levada a cabo e que culminou num ano de "reconquista na vertente desportiva e patrimonial".





"Os frutos de toda a visão estratégica e rumo definidos deram os resultados projetados e permitem olhar o futuro com renovada ambição. Criámos toda uma filosofia no futebol, mas também nas restantes modalidades com a aposta clara na formação, como principal viveiro para as nossas equipas seniores. A nossa famosa escola do Seixal é hoje unanimemente reconhecida como uma das melhores escolas do Mundo", reiterou o presidente numa mensagem que integra o documento do orçamento 2019/20 e que irá ser submetido a aprovação pelos sócios a 7 de junho.