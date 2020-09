Luís Filipe Vieira: «Criticam as compras, as vendas, o equipamento, a BTV...»

Luís Filipe Vieira apresentou esta quarta-feira a sua recandidatura à presidência do Benfica. Num discurso emocionado, o atual líder das águias saudou a existência de vários candidatos ao próximo ato eleitoral do clube da Luz e afirmou que espera uma campanha "positiva" e "construtiva".





"Pela primeira vez há vários candidatos e isso deve ser saudado. Mostra as garantias em relação ao futuro do clube. Que a campanha decorra de forma positiva, de forma construtiva. Espero que os restantes candidatos também o sigam. Não esqueço as críticas. Errei porque sou humano e quem decide não acerta sempre. Estou disposto a ouvir boas ideias, venham de onde vierem. As boas propostas cabem nos próximos quatro anos, como couberam nos últimos 17. Já ouvi propostas das outra candidaturas que são boas, mas não são novas, e ouvi outras novas que não são boas", afirmou Luís Filipe Vieira.O atual presidente do Benfica lembrou ainda as críticas de que tem sido alvo nos últimos anos. "Não podemos passar os próximos 30 dias a deitar abaixo e a desvalorizar o que foi feito. Criticam as compras, as vendas, o equipamento, a falta de transparência, a BTV, criticam, criticam, criticam,… não pode ser. Estas críticas não me atingem só a mim, mas também o Benfica. Não posso admitir", sustentou.