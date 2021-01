Luís Filipe Vieira de regresso ao Estádio da Luz

O presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, voltou a acompanhar uma partida do Benfica, depois da ausência no encontro nos Açores, frente ao Santa Clara. Fez-se acompanhar na tribuna presidencial pelo homólogo beirão Gilberto Coimbra, assim como pelos ‘vices’ Sílvio Cervan, Varandas Fernandes e José Eduardo Moniz. Presente esteve também Pedro Pinto, agora diretor de comunicação. Antes do apito inicial do jogo não passou despercebido o forte abraço entre Pako Ayestarán (antigo adjunto de Quique Flores) e Luisão, que coincidiram na Luz em 2008/09.