Luís Filipe Vieira deixa aviso: «Não pensem que isto são favas contadas»

Luís Filipe Vieira colocou água na fervura após o Benfica vencer o Sporting em Alvalade (0-2) e aumentar para 7 pontos a vantagem sobre o FC Porto. Aos jornalistas na zona mista, o presidente encarnado lembrou que na época passada foram precisamente as águias a recuperar de uma desvantagem semelhante e não quer ver o cenário repetido.





"Primeiro queria agradecer à massa associativa do Benfica todo o apoio que têm dado. Devemos continuar na mesma linha. Dento desta casa trabalhamos com um objetivo muito claro, partindo do pressuposto. Só penso no Benfica, não penso nos outros adversários, respeito-os muito mas na nossa casa é jogo a jogo. Vamos continuar com o nosso objetivo, que é ser campeão, mas respeitando os nossos adversários. Foi assim hoje aqui, não nos preocupamos com o que se passou noutros campos. Se ganharmos os jogos todos seremos campeões, sem nos preocuparmos com ninguém", começou por dizer Vieira."Este campeonato é tão competitivo que se não encararmos com seriedade... é respeitar toda a gente e quero que os adeptos tenham essa ideia. Não pensem que isto são favas contadas e está ganho. O ano passado recuperámos 7 pontos e não queremos que ninguém recupere agora. Vamos fazer jogo a jogo e depois fazemos as contas", continuou o líder encarnado.Questionado sobre se o Benfica vai ao mercado, Vieira ripostou. "Reforços? Estão no Seixal, lá guardados", limitou-se a dizer. Confrontado com o valor de Weigl, que custou 20 M€, o presidente do Benfica desvalorizou: "Isso não tem problema nenhum. Fomos buscar um por 17 M€, e depois se calhar um dia mais tarde será vendido por 100 M€. Deixem os 7 pontos, imaginem que só temos 1 ponto. Ganhar, ganhar, esse é nosso lema."