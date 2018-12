Luís Filipe Vieira deixa mensagem de Natal de olho no futuro

Através da newsletter 'News Benfica', Luís Filipe Vieira deixou esta sexta-feira uma mensagem de Natal à família benfiquista, num longo texto no qual deixa algumas promessas aos adeptos do Benfica."Somos soma de muitas vontades, de muitas convergências e de uma enorme história de conquistas.O Natal é um tempo de tradições e de reencontros. É um tempo de confiança nas nossas capacidades e do sentido das nossas ações, individuais e como parte da comunidade.A Família Benfiquista é hoje um dos maiores acervos de memória, de afetos e de força positiva, presente em Portugal e nos cinco continentes.Uma Família que foi sempre grande quando se manteve coesa, focada e determinada. Uma Família que já conquistou muito, mas ambiciona ir mais longe.Ir mais longe com autonomia na gestão, com sustentabilidade das opções e com o sentido de futuro sempre presente.Valorizamos quase duas décadas de afirmação do Benfica como maior de Portugal e referência global, mas queremos mais.Mais e melhor formação sustentada num Caixa Futebol Campus cada vez mais reconhecido em Portugal e no Mundo como viveiro de talentos. Em breve, damos mais um passo com a inauguração da primeira fase de alargamento do Caixa Futebol Campus.Mais e melhor participação nas competições desportivas e nas dinâmicas da sociedade portuguesa.Mais e melhores condições de gestão financeira e desportiva para sermos donos do nosso futuro.Este é um caminho para continuarmos a percorrer em conjunto, como família de uma grande instituição e como parte da mesma comunidade de valores e de destinos, o nosso Sport Lisboa e Benfica.Desejo a todos os Benfiquistas em Portugal e no mundo um Feliz Natal e um ótimo Ano de 2019, com confiança, força e ambição.Juntos vamos ganhar. Juntos vamos reconquistar.Com a estima e gratidão do Luís Filipe VieiraPresidente do Sport Lisboa e Benfica"