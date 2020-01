Luís Filipe Vieira: «Demonstrámos a todos que, juntos, conseguimos atingir os nossos sonhos»

O Benfica divulgou esta segunda-feira a mensagem de Natal de Luís Filipe Vieira na qual o presidente dos encarnados sublinha aquele que diz ter sido um "ano bastante positivo, que ficará para sempre como o ano da reconquista".





"Foi também um ano em que se acentuou a convergência de vontades, em que demonstrámos a todos os portugueses que, juntos, conseguimos atingir os nossos sonhos. Quero por isso agradecer aos milhares de sócios, adeptos e simpatizantes do nosso clube, aos profissionais do grupo Benfica e aos meus colegas dos órgãos sociais o seu inestimável contributo para tudo o que conquistámos, num percurso que nos orgulha, nos motiva e nos responsabiliza mais, para a construção de um futuro ainda melhor", pode ler-se na newsletter do clube.