Luís Filipe Vieira: «Depois das eleições volta tudo ao normal, todos benfiquistas e unidos»

Em entrevista à Sport TV difundida esta segunda-feira, Luís Filipe Vieira, atual presidente do Benfica e candidato a novo mandato, começou por defender que "todos deviam ter ficado felizes" com a antecipação das eleições para quarta-feira e fez um balanço positivo à capanha.





"As coisas correram normalmente. Visitámos bastantes casas, fizemos mais de 4 mil quilómetros. Vi que as pessoas estavam satisfeitas. Não me encolhi a nenhuma questão e a campanha correu normalmente", afirmou, garantindo ainda não estar desapontado com as pessoas que apoiam os outros candidatos. "Eu não faço fretes a ninguém. Fui eleito para defender os interesses do Benfica e de mais ninguém. Há muita gente ressabiada daquele lado. Mas eu tinha de estar perto é dos benfiquistas. Mas acabando as eleições volta tudo ao normal e somos todos benfiquistas e unidos", referiu Luís Filipe Vieira."O Domingos, além de ser um quadro de primeira linha, tem sido a pessoa que está mais perto de mim nestes anos. Há uma cumplicidade muito grande. Penso que ele não vai sair. Não sei o que está a passar-se, mas desencontro entre pessoas não é. Nunca estivemos tão próximos. E creio que ele não vai sair""O que ouvi e li foi um grupo de reflexão que propõe uma situação dessas. Nós, até agora, não falámos nisso. Terá de haver uma revisão estatutária e, mais para a frente, se esse tema estiver em cima da mesa, teremos de falar sobre ele. O Benfica já chegou a um nível de funcionamento e transparência que obrigatoriamente as coisas têm de ser geridas por profissionais""Não sei. Ninguém sabe o dia de amanhã. Os estádios estão vazios, as empresas em dificuldades… Ninguém pode pensar em sonhos cor-de-rosa. Neste momento as grandes prioridades do Benfica não passam pelo naming""Foi o investimento na equipa. Neste mandato, a componente desportiva é muito importante. E tentar angariar receitas. É muito difícil, mas com certeza o importante é garantir os profissionais e os vencimentos. Quando melhorar a situação, o Benfica será o que está melhor para resolver o futuro. O projeto do Benfica, o que há para fazer, é o investimento duro. Tirando o colégio, não avançaremos para mais nada agora"