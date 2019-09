Luís Filipe Vieira: «Derrota com o FC Porto serviu-nos de lição»

Luís Filipe Vieira admitiu que o FC Porto foi melhor do que o Benfica no recente clássico entre as duas equipas, mas desdramatizou a derrota caseira com o rival."Temos de estar preparados para a vitória e para a derrota. Foi uma derrota que nos serviu de alguma lição, merecida, pois o FC Porto foi um justo vendedor, mas temos os objetivos todos em aberto. O grande objetivo é dia a dia e depois faremos as contas", disse o presidente encarnado após a Gala Quinas de Ouro 2019.Vieira considerou que o Benfica "está no caminho certo ou então não teria ganho cinco campeonatos nas últimas seis épocas". "Hoje o Benfica é o clube que fornece mais principalmente às seleções jovens e na equipa principal também já há muitos formados no Benfica. Este é um prémio que premeia o Benfica enquanto clube e o futebol português, para onde nos viramos."