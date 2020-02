Luís Filipe Vieira desafia presidente da APAF a publicar troca de mensagens

Para lá de ter falado da proposta do Benfica para a 'chamada' de árbitros estrangeiros para arbitrar os jogos na Liga NOS, Luís Filipe Vieira respondeu esta segunda-feira a Luciano Gonçalves, o presidente da APAF, que horas antes havia deixado duras críticas à postura do líder do clube da Luz.





"Ontem mandei uma mensagem bastante construtiva ao presidente da APAF. E ao ler o que ele me respondeu dá-me vontade de o desafiar a publicar a minha mensagem e a resposta que ele me deu. Para vocês verem onde chega a hipocrisia no futebol. Ah! E quando diz para dirigentes estrangeiros virem para Portugal... Não se deve estar a dirigir a mim. O meu passado no futebol está no Alverca e no Benfica. Eu no dia em que deixar saio com a obra pronta. E deixei um passado que me vou sentir orgulhoso. Ele quando sair deixou um banho de nada, de mentiras...", atirou Vieira.