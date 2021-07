Luís Filipe Vieira foi detido esta quarta-feira em casa.



A SIC avança que o presidente do Benfica saiu de casa acompanhado por inspetores da Autoridade Tributária e provavelmente irá ser ouvido ainda hoje.



De acordo com o Correio da Manhã, quando começaram as buscas, o juiz Carlos Alexandre já tinha emitido mandatos que envolviam Luís Filipe Vieira.



Em causa estarão suspeitas de crimes de burla qualificada ao Fundo de Resolução bancária e ainda crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

Ao Minuto há 2 min 15:53 Há quatro detidos Além de Luís Filipe Vieira e do 'Rei dos Frangos' há ainda mais dois detidos, de acordo com o 'Correio da Manhã' há 5 min 15:51 'Rei dos Frangos' também foi detido O 'Correio da Manhã' avança que o 'Rei dos Frangos' também foi detido