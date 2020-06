Luís Filipe Vieira deverá viajar com a equipa para a Madeira

Bruno Lage vai orientar a equipa do Benfica, frente ao Marítimo, na segunda-feira. Tal como Record tinha dado conta na edição de ontem, este dado não era garantido na quinta-feira, mas ontem ficou claro que será o setubalense quem vai estar no banco das águias diante do conjunto insular. O que continua a não ser certo é se este irá representar as águias até ao final da época. Aliás, um resultado negativo no próximo jogo deita praticamente por terra as aspirações de as águias revalidarem o título e, ao mesmo tempo, iria acelerar a saída do técnico.

É que nas hostes benfiquistas já está garantido que este não vai prosseguir na liderança das águias na próxima temporada, resta saber se conclui a época em curso. Os próximos resultados serão decisivos.

Os responsáveis benfiquistas não dão, para já, o campeonato como perdido, mas, pelo que o nosso jornal sabe, os níveis de confiança em que a equipa consiga uma vitória com o Marítimo são baixos. Apesar disso e da situação de instabilidade vivida durante a última semana, tudo indica que Luís Filipe Vieira irá viajar com a equipa para a Madeira. A relação entre o presidente e o treinador já viveu melhores dias, mas o líder máximo quer estar ao lado da equipa neste momento complicado da temporada.