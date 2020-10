Luís Filipe Vieira: «Devo ser um dos homens mais invejados e perseguidos em Portugal»

Luís Filipe Vieira garantiu que o Benfica não é uma "monarquia" e que não é ele que escolhe quem o irá suceder na presidência do clube.





"Quando se fala no Benfica é importante dizer às pessoas que o Benfica tem um projeto e que um dia, mais tarde, terá de ter continuidade. Ontem (n.d.r.: em alusão ao candidato João Noronha Lopes) parece que me interpretaram mal. O Benfica é dos benfiquistas e há um projeto. Dentro do Benfica existem pessoas com qualidade para um dia mais tarde desempenharem esse cargo. As pessoas que vão votar é que escolhem quem será o próximo presidente do Benfica.É importante deixar isto bem claro porque parece até que estava a transformar o Benfica numa monarquia, dizendo que eu é que ia escolher o sucessor. O meu filho nunca será dirigente do Benfica e, ainda por cima, com cinco filhos...", referiu o líder encarnado num jantar de campanha na Casa do Benfica de Sesimbra, com cerca de 50 adeptos presentes, entre eles o ex-jogador Dimas."Deixo bem claro que o ciclo não esgotou, pelo contrário, o ciclo é para manter e, cada vez mais, para ganhar. Tanto que este mandato é a pensar essencialmente em resultados desportivos, sejam eles no futebol ou nas modalidades. Ganhando estamos todos felizes e os benfiquistas merecem ser felizes. Às vezes também têm que entender que na hora da derrota temos de estar unidos e pensar que não somos invencíveis", acrescentou Vieira.A 'operação Lex' voltou a ser tema de conversa. "Há duas coisas que quero dizer sobre tudo o que houve a meu respeito: tanto os meus filhos como a minha mulher andam de cabeça bem levantada porque sabem o marido e o pai que têm. Devo ser um dos homens mais invejados em Portugal, pela obra feita e por ter a 4.ª classe. Devo ser um dos homens mais perseguidos em Portugal, mas, de certeza absoluta, que no dia final, como acredito na Justiça e sei que há justiça neste país, iremos ver qual será o veredito", vincou.