Luís Filipe Vieira diz qual será o "presente de Natal e de Ano Novo" do Benfica

Luís Filipe Vieira proferiu um discurso otimista durante o jantar de Natal em que estiveram funcionários, atletas, equipas técnicas e colaboradores do Benfica. O presidente dos encarnados elogiou o trabalho desenvolvido pela sua direção e não escondeu que ao nível desportivo o objetivo das águias é a reconquista do título já esta época."Ficamos orgulhosos pelo reconhecimento que existe relativamente ao trabalho que foi desenvolvido pelos benfiquistas nestes últimos 18 anos. No campo desportivo voltámos aos tempos do tri, até de um único tetra, de novas finais europeias, de grandes vitórias nas modalidades de pavilhão e projeto Benfica olimpico", constatou o líder benfiquista."Consolidámos a estratégia de aposta nos atletas formados no Benfica. Para este ano o mote é a reconquista, para consolidar uma hegemonia que muito trabalho nos deu a conquistar", prosseguiu.Vieira anunciou, ainda, a expansão do Caixa Futebol Campus, cuja conclusão das obras está prevista para o próximo mês. "É o nosso presente de Natal e de Ano Novo. Um Caixa Futebol Campus ainda mais forte, apetrechando o clube com um dos mais avançados complexos desportivos de futebol do mundo. Que faremos questão de abrir e mostrar a todos os benfiquistas."