Luís Filipe Vieira e a arbitragem: «Parece que em Portugal só temos cegos»

Luís Filipe Vieira considera que todos os responsáveis pelo futebol em Portugal têm analisar o que se passa com a arbitragem para "dar a volta a isto". Em entrevista à BTV, o presidente dos encarnados apela à realização de uns "estados gerais".





"Eu não posso dizer que sou vou dizer alguma coisa, lá vou 200 dias! Não quero. Já falei esta semana, entregámos a carta ao presidente da FPF para que mal acabe o campeonato haja os estados gerais, com o secretário de Estado, o presidente da Liga, a APAF, a Associação de Treinadores. Temos de dar a volta a isto. As coisas não estão bem. Quando veio o VAR pensámos que tinha acabado a contestação, mas não só não acabou como complicou. Há lances. Já tive a oportunidade de ir ao VAR. Estou a falar do Moreirense. Não viu os penáltis. Não viu porquê? Há algo que está mal. A própria FPF vai estar sensibilizada para algo se fazer. Quando pedi para virem árbitros estrangeiros, todos ficam ofendidos, mas agora veio um inglês contradizer. Parece que em Portugal só temos cegos. Não há um comentador, um dirigente que diga e venha dizer 'é penalti'."Será a solução do problema a contratação de árbitros estrangeiros? "Tudo o que seja pela verdade desportiva. Façam tudo que o seja possível. Só não pode ser assim. Não é só a arbitragem. É mais num local próprio que temos de falar. Presidente, leia com atenção. Não vale a pena andar a disparar, já bastam os comentadores. Quem é presidente do clube não o deve fazer. Isso é uma indústria. É aquela que gera mais receitas. Temos de virar isto ao contrário."