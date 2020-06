Luís Filipe Vieira e a OPA: «Foi chumbada mas não afeta a credibilidade do Benfica»

Um dos temas abordados por Luís Filipe Vieira na entrevista à BTV foi a OPA, que acabou por não avançar. O presidente dos encarnados garante que a CMVM sabe que "o Benfica foi completamente transparente".





"Tenho uma visão empresarial para o Benfica. Era a altura ideal para fazer a OPA ao Benfica face ao cash que tínhamos em caixa. A OPA foi proposta entre 3 e 5 euros mas é bom relembrar que, recuando no tempo, quando foi o aumento de capital do clube, na altura que fazia falta o dinheiro a sério, houve 24 mil sócios que subscreveram ações do Benfica. Mas havia uma diferença, faltavam cerca de 20 milhões de euros. Houve cinco pessoas que se chegaram à frente e colocaram dinheiro nessa operação, entre as quais eu. Na altura devida, puseram o dinheiro e o Benfica está grato. A OPA foi chumbada mas foi por uma parte técnica, os nossos juristas é que sabem, mas que não afeta a credibilidade do Benfica. Há uma coisa que a CMVM sabe: o Benfica foi completamente transparente, quem esteve nessa negociação foi transparente em toda a informação. A CMVM até realçou a inovação que era um clube a fazer uma OPA às suas próprias ações. Mas houve muita especulação mas a CMVM travou a OPA até pelos efeitos da pandemia.""Não há ninguém no Benfica que me possa apontar o que quer que seja. Só podem apontar que trabalho muito, sim. Mas a OPA é um caso encerrado mas garanto aos benfiquistas que este projeto, que está a ser preparado, que terá de ser um dia para o Benfica.""Quando decidimos lançar a OPA, nem em casa falei. Andámos seis meses a negociar e não saiu uma notícia. Nunca ninguém sonhou sobre o que estávamos a fazer.""Houve muitas abordagens de investidores mas eu sei, é obrigatório, um dia o Benfica tem de ter 95% das ações do clube. Anos mais tarde, vão dizer que tive a visão certa. Não tenho três investidores, tenho três baluartes. Se desenvolvermos um projeto dessa natureza, não ficamos nas mãos deles, serão os fiéis da nossa balança. Mas nunca mais chegaremos ao ponto onde estivemos."