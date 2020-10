Luís Filipe Vieira e a Operação Lex: «Justiça não se faz nos jornais e nas televisões»

Em entrevista à SIC, Luís Filipe Vieira abordou ainda o facto de ser arguido na Operação Lex e assegurou ter a "consciência completamente tranquila" relativamente a esse tema. O presidente do Benfica fala numa "perseguição" e deixa claro que "a justiça não se faz nos jornais e nas televisões".





"Primeiro, tenho a minha consciência completamente tranquila em tudo o que faço na minha vida. Os meus filhos e a minha mulher devem ter muito orgulho em mim. Por isso, coabito facilmente com isso. A justiça não se faz nos jornais e nas televisões. O que se está a passar comigo, que deve ser alguma perseguição de alguém que não sei quem é, mas quando se fala da minha vida particular e dos processos em tribunal que não sei quais são – o Lex é individual – a seu tempo toda a gente saberá. Acho que as pessoas bem formadas e com boas intenções já perceberam o que se sucedeu ou por onde me querem encaminhar. De certeza que no local certo saber-me-ei defender e acredito muito na justiça", frisou o líder das águias, assegurando depois que este caso "não vai interferir na presidência". "Sei que não cometi crime algum", concluiu.