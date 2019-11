Luís Filipe Vieira e a renovação de Bruno Lage: «O acordado será sempre respeitado»

Luís Filipe Vieira explicou esta sexta-feira, em declarações à BTV, em que pé está a renovação/acerto de salário com Bruno Lage. O presidente dos encarnados garantiu que "o acordado será sempre respeitado" e deixou uma garantia: Lage é e será o treinador do Benfica."O que acordámos está feito, se calhar para a próxima semana será feito. Tudo o que for retificado será com retroativos até junho, princípio da época. Ele está sereno. O acordado será sempre respeitado, não há pressa", frisou o líder do clube da Luz."O Benfica tem bem definido quem é o seu treinador e Bruno Lage continuará a ser o treinador", garantiu.