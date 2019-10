Luís Filipe Vieira e o adeus a Jordão: «Atleta de eleição que deixa enorme saudade»

Rui Jordão jogou com Eusébio no Benfica e marcou 79 golos



Luís Filipe Vieira deixou no site do Benfica uma mensagem a propósto do, esta sexta-feira, no hospital de Cascais."Em meu nome pessoal e do Sport Lisboa e Benfica expresso o mais profundo pesar pelo triste falecimento de Rui Jordão.Atleta de eleição que vestiu a camisola do Benfica durante cinco épocas, deixa em todos uma enorme saudade.Manifesto também, em particular, as mais sentidas condolências para toda a sua família e ao Sporting Clube de Portugal, clube de que era adepto e que representou durante vários anos."