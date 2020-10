Luís Filipe Vieira e o apoio de "dois dos maiores da história" do Benfica

Luís Filipe Vieira anunciou esta terça-feira o apoio de Bastos Lopes e Vítor Martins à sua recandidatura à presidência do Benfica.





"Dois dos maiores da nossa história! Um orgulho enorme ter o apoio de duas figuras inesquecíveis como Bastos Lopes e Vítor Martins! Obrigado campeões!", escreveu nas redes sociais Luís Filipe Vieira, juntamente com imagens de ambos enquanto jogadores do Benfica.As eleições realizam-se no próximo dia 30 e, segundo os resultados de uma sondagem Intercampus feita para o CM e a CMTV, Luís Filipe Vieira é o candidato preferido para continuar à frente da presidência do clube da Luz.