Luís Filipe Vieira e os maus resultados: «O principal responsável só posso ser eu»

Luís Filipe Vieira assumiu a responsabilidade pelos maus resultados do Benfica nos últimos meses. Em entrevista à Benfica TV, o presidente dos encarnados não deixou, porém, de fazer referência ao surto de covid-19 que fustigou a equipa no início do ano.





"O principal responsável só posso ser eu. Os sócios elegeram-me, na hora da derrota não vale a pena andar atrás de fantasmas. Sou eu o responsável. Na hora da derrota tem de aparecer sempre quem lidera o clube. Devo ser dos presidentes mais titulados do Benfica, ganhei seis campeonatos, quando ganhámos o tetra não dei uma entrevista, pois foi uma vitória dos benfiquistas. Não de uma pessoa só", referiu.Vieira garante que, não obstante a distância pontual para o Sporting, a equipa não atirou a toalha ao chão."Neste momento ninguém baixou os braços. Até ser matematicamente possível vamos lutar para ser campeões. Temos Taça para conquistar. Ninguém baixa os braços, que acreditem sempre. Já ganhámos um campeonato com 8 pontos de atraso. Só assim vale a pensar ser Benfica. Para isso é importante estarmos juntos, que os adeptos e sócios apoiem a equipa. Envolve toda a gente. Temos de estar unidos, a pensar sempre que é possível lá chegar."Vieira deixou também uma palavra de apreço aos benfiquistas, em dia de aniversário do clube: "Hoje é um dia muito especial, são 117 anos de uma história nobre, singular em Portugal e em todo o Mundo, onde todos nós sentimos vaidosos. História de amor a um clube. Quero cumprimentar todos os benfiquistas, hoje era um dia normal para nós celebrarmos neste pavilhão, se não fosse a pandemia. Brevemente veremos qual a oportunidade para estarmos todos juntos. É um dia de simbolismo para o benfiquismo, é uma manhã e iremos caminhar pela tarde."Voltando aos treinadores e aos responsáveis, Vieira considerou ser "revoltante o que fazem às pessoas, ao treinador, ao presidente". "É revoltante a pressão que fazem. Este clube não pode ser vivido assim. Este clube vive de vitórias, mas há alturas em que não podemos ganhar. Não ganhámos, não ganhámos. Temos de estar unidos na derrota e na vitória, se não, levam-nos ao passado. Estabilizar um clube destes… Tenho muito orgulho em dizer isto: em Março do ano passado éramos dos clubes mais rentáveis da Europa e éramos dos clubes com maior robustez financeira. Tudo graças à formação do Benfica. Mas depois vínhamos com aquela falácia: ‘o Vieira quer é vender’. Não há nenhum clube em Portugal que não tenha de vender. Só é possível um clube ter um trajeto vitorioso se tiver equilibrado financeiramente. No dia em que o Benfica deixar de se equilibrar financeiramente em prol dos resultados desportivos, vai tudo por aí abaixo. Começam a haver hipotecas, tudo. Mas comigo não vai ser assim. Comigo o pensamento é que foi assim que trouxe o Benfica até aqui e é assim que vai continuar", garantiu."O Jorge [Jesus] disse que era o responsável. Disse é que eu não podia ser responsável pelo que sucedeu. Se não tinha os jogadores para treinar, foi o que ele disse, não fugiu a nada até hoje. Eu não preciso de o estar a defender. Ele já deu mais do que provas do que é a sua qualidade como treinador. É ganhador, é um extraordinário profissional. Chega cedo, sai tarde. A derrota do Arsenal está atravessada. Ele nessa noite não dormiu. Aquilo marcou-o tanto, da maneira como foi. Estávamos super convencidos, todos nós e os jogadores, que íamos ultrapassar o Arsenal. Infelizmente não conseguimos. Tivemos um lance decisivo para nós, o Darwin. Se faz o 3-1, acabava o jogo e pronto. Ficou atravessado. Temos de acreditar no que temos em casa porque são pessoas que já deram provas mais do que suficientes do que conseguem fazer."