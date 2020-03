Luís Filipe Vieira é sócio da mulher do 'Rei dos Frangos'

A ligação entre Luís Filipe Vieira e José António dos Santos, mais conhecido por ‘Rei dos Frangos’, e que é o maior acionista privado da SAD do Benfica, tem levantado algumas dúvidas, mas esta sexta-feira ficou a saber-se que o presidente das águias também é sócio da mulher deste. No Relatório e Contas foi esclarecido que Vieira e Maria Isabel Gomes dos Santos detém 33,33 por cento da sociedade Sul Crescente.





Mas as ligações familiares não acabam por aqui. De acordo com o documento, a filha do presidente do Benfica, Sara Vieira, detém 33,3% por cento de ações na empresa Palpites&Teorias, Lda., na qual o próprio ‘Rei dos Frangos’ também detém a mesma quota.