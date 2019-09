Luís Filipe Vieira em entrevista e Bruno Lage sem conferência

Luís Filipe Vieira dá hoje uma entrevista à TVI, integrada no ‘Jornal da Noite’ e que depois terá seguimento na TVI24. O líder das águias abordará vários temas, desde a vitória no processo E-Toupeira, o início de época da equipa ou a abordagem da SAD ao mercado de transferências.





Antes, Bruno Lage faz a antevisão do jogo com V. Guimarães, para a Taça da Liga. Ao contrário do que tem acontecido até aqui, não haverá conferência de imprensa. O técnico fala só à BTV (14h).