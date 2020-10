Luís Filipe Vieira: «Encontrei o Benfica nos escombros»

Luís Filipe Vieira deslocou-se esta quarta-feira a Vendas Novas para recordar a obra feita durante os 17 anos à frente das águias, motivo que o leva a acreditar que merece o voto dos benfiquistas nas eleições à presidência do clube.





"Encontrei o Benfica há vinte anos nos escombros, quase desaparecido", sublinhou Vieira, que aproveitou o momento, ainda, para garantir que o projeto do Seixal "não está acabado". "Quero dar continuidade ao que foi feito. Este projeto não pode parar".Enquanto Vieira discursava para os cerca de 50 apoiantes no Pavilhão Eusébio da Silva Ferreira, a Seleção Nacional defrontava a Suécia e o presidente benfiquista aproveitou esse momento, para sustentar que a aposta na formação foi bem sucedida. Enquanto se dirigia aos sócios, o presidente do clube da Luz virou-se para a televisão que ali se encontrava e sublinhou que na seleção estavam "cinco jogadores que passaram pela formação do Benfica [Rúben Dias, Nélson Semedo, Renato Sanches, Bernardo Silva João Félix]. Além disso, recordou que nos últimos sete anos, as águias foram campeãs "sete vezes" e que, também por isso, "este projeto não pode parar". "Queremos melhorar e ganhar mais do que até aqui", sustentou o líder das águias, que teve ao seu lado os vices Alcino António e Domingos Almeida Lima e o antigo jogador Reinaldo