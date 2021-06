Luís Filipe Vieira enfrenta ação judicial que visa a sua destituição

A TVI adianta que deu entrada em tribunal uma ação cível contra Luís Filipe Vieira, por violação dos estatutos. O autor da ação é Jorge Mattamouros, sócio do clube da Luz que vive nos Estados Unidos da América, onde é sócio da firma de advogados White & Case, que alega que Vieira está a usar o dinheiro do Benfica na esfera privada.





Jorge Mattamouros, o sócio do Benfica que apresentou a ação judicial contra Vieira

Ainda de acordo com a estação televisiva, em causa está o pagamento a funcionários da Promovalor, havendo inclusivamente uma testemunha que corrobora esta acusação. O advogado diz ainda que Vieira usou o estatuto de presidente do Benfica para resolver questões privadas, como a reavaliação da dívida com o Novo Banco.Já de acordo com o 'Expresso', esta ação cível, que deu entrada no Tribunal da Comarca de Lisboa, tem ainda outro argumento, que passa por colocar em causa a legitimidade da presidência de Vieira, já que são alegadas irregularidades nas eleições de outubro de 2020, nomeadamente uma fraude no processo de voto eletrónico.