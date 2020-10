Luís Filipe Vieira esclarece qual é a "missão" de Luisão

Luís Filipe Vieira esclareceu o papel de Luisão em entrevista à CMTV, garantindo que o ex-central "de momento não vai" não vai para o banco.





"Nem sei qual é a necessidade de ele ter de ir para o banco. A missão dele é estar perto do plantel. Umas vezes vai aos jogos e outras não. Não vale a pena criarmos aqui temas que não existem no balneário do Benfica. O Benfica tem um líder no banco chamado Jesus, tem o diretor-geral e o administrador da SAD."Sobre Rui Costa afirmou que vai "acumular as funções de vice-presidente, administrador e diretor-desportivo".